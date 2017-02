Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai reunir-se na quarta-feira com o Governo e manifestar-lhe que considera necessário "avançar com urgência" com o processo de descentralização.

"Pedimos ao Governo uma reunião, que está marcada para amanhã [quarta-feira], na qual iremos manifestar que entendemos que urge que os grupos de trabalho setoriais" acelerem o processo de descentralização, disse hoje aos jornalistas, em Coimbra, o presidente da ANMP, Manuel Machado.

Os grupos de trabalho constituídos para estudarem a descentralização de competências da administração central para o poder local devem apresentar quanto antes "o trabalho [que têm] desenvolvido e a recolha de dados indispensáveis para uma efetiva descentralização de competências nas autarquias", sustentou o presidente da Associação, que falava depois ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP, durante a qual foi debatida esta questão.