Actualidade

O presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, considerou hoje "um erro de lesa-pátria" a proposta do Governo de transferir competências na área do turismo para as comissões de coordenações regionais e para as comunidades intermunicipais.

"É um recuo político irreparável no processo de descentralização de competências na área do turismo", disse Pedro Machado à agência Lusa, acrescentando que "é um contrassenso concentrar nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional uma atividade económica que, neste momento, já está descentralizada nos agentes públicos locais e privados".

Para o presidente da Entidade Regional Turismo Centro, a proposta do Governo vai concentrar na máquina administrativa do Estado organizações que hoje já têm autonomia.