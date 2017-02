LC

O português Rafa Silva foi hoje escolhido para substituir o lesionado Jonas no 'onze' do Benfica para a receção ao Borussia de Dortmund, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Devido a um problema físico na cervical, o avançado brasileiro ficou fora das escolhas do treinador Rui Vitória para a partida do Estádio da Luz, com a tarefa de acompanhar o grego Mitroglou na frente de ataque a ser entregue a Rafa.

Em relação à vitória sobre o Arouca (3-0), na última jornada, destaque para o regresso do argentino Salvio, que vai substituir o sérvio Zivkovic, castigado.