O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, destacou hoje os "resultados positivos" da economia portuguesa no quarto trimestre de 2016, mas manifestou um "sentimento de insuficiência no crescimento económico" resultante dos constrangimentos da "submissão ao Euro".

O Instituto Nacional de Estatística divulgou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 1,4% em 2016, menos duas décimas do que em 2015, depois da subida de 1,9% no quarto trimestre em resultado de uma melhoria da procura interna, tendo o valor do crescimento da economia portuguesa no conjunto de 2016 ficado acima das estimativas da Comissão Europeia e dos economistas contactados pela Lusa que esperavam uma subida do PIB de 1,3%.

"São resultados positivos neste quarto trimestre. Creio que não é alheio a reposição de rendimentos aos portugueses, aos trabalhadores, ao povo português, mas simultaneamente um sentimento de insuficiência no crescimento económico que, do nosso ponto de vista, resulta muito dos tais constrangimentos que nós dizemos e voltamos a afirmar", disse Jerónimo de Sousa aos jornalistas à margem de um seminário em Lisboa.