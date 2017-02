Actualidade

O fotógrafo madeirense Pedro Jafuno é o vencedor do prémio Novos Talentos Fnac, com o trabalho "Tylco", feito através de cidades da Europa de Leste, foi hoje anunciado.

O júri, presidido pelo jornalista do Público Sérgio B. Gomes, disse que o vencedor "foi capaz de sair do batido relato de viagem e do desejo de conto romantizado", construindo um "objeto exemplar", revelador da relação contemporânea com a geografia e com o desconhecido, orientada ainda "pela intuição e pelos sentidos".

Constituído ainda pelo fotojornalista Mário Cruz, da agência Lusa, vencedor de Prémios World Press Photo e Estação Imagem, e pelo fotógrafo Augusto Brázio, o júri atribuiu ainda Menções Honrosas a Ana Borges, pelo projeto "Terrain Vague", e a Mariana Lopes, pelo trabalho "Limbo".