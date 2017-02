Actualidade

A qualidade do ar na zona de influência de um incêndio hoje ocorrido num armazém de enxofre de uma fábrica em Setúbal está restabelecida, informou em comunicado a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A APA explica que a fábrica onde ocorreu o incêndio (fábrica SAPEC) situa-se na zona de qualidade do ar de Vale do Tejo e Oeste e que devido ao incêndio foi libertado dióxido de enxofre para o ar.

O poluente foi "monitorizado em contínuo através das estações de qualidade do ar existentes no território nacional", diz a APA, explicando que devido aos ventos a nuvem poluente foi arrastada para norte, atravessou a Reserva Natural do Estuário do Sado e atingiu de manhã a zona de Vila Franca de Xira.