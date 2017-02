Actualidade

As pessoas tendem a preferir ouvir contar histórias sobre coisas que conhecem ou com as quais se conseguem identificar, de acordo com um estudo da Association for Psychological Science (APS), uma organização norte-americana dedicada às ciências da psicologia.

O estudo, divulgado hoje e publicado na revista da APS 'Psychological Science', demonstra que tanto os oradores como os ouvintes das histórias esperam que as novidades sejam do agrado da audiência, mas os ouvintes acabam por se identificar e apreciar mais histórias com as quais conseguem estabelecer uma ligação do que com narrativas às quais são estranhos.

"Quando os nossos amigos nos falam sobre filmes que nunca vimos ou álbuns que nunca ouvimos o normal é sentirmo-nos aborrecidos, confusos e pouco interessados. Isso acontece, porque as experiências são tão complexas que é quase impossível ao cidadão comum comunicá-las de forma eficiente", explicou o investigador da Universidade de Harvard Daniel T. Gilbert, num artigo publicado pela APS.