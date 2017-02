Actualidade

A procuradora-geral distrital do Porto, Raquel Desterro, denunicou hoje as "condições indignas e completamente desadequadas" de alguns trinunais das sete comarcas do Porto - Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Viana do Castelo e Vila Real.

Num relatório sobre a atividade da Procuradoria Distrital, publicado na sua página oficial na Internet, a magistrada destacou, entre os vários problemas, a falta de conforto e habitabilidade, de sistemas de digitalização e de gravação de declarações, a lentidão da rede informática ou ausência de acervo bibliográfico.

Raquel Desterro recordou ainda que há tribunais que funcionam "há anos" em instalações provisórias, sem qualquer preservação climática ou sonora, como o Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia e o Tribunal de Família e Menores do Porto.