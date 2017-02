Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje que prolongou por um ano o mandato de vários cargos-chave, uma revisão completa de toda a estratégia de paz e de segurança da organização.

Deste modo, foi decidida a continuidade do norte-americano Jeffrey Feltman, como secretário-geral adjunto para os Assuntos Políticos, do argentino Oscar Fernandez-Taranco, vice-secretário-geral de Apoio à Consolidação da Paz, e do indiano Atul Khare, no apoio ao secretário-geral Adjunto das Atividades no Terreno.

Por sua opção, deixará o cargo o atual chefe das Operações de Manutenção de Paz, o francês Hervé Ladsous, que será substituído, por um ano, a partir de abril, pelo seu compatriota Jean-Pierre Lacroix, e assim, a França manterá a liderança das missões de paz das Nações Unidas, como ocorre há anos.