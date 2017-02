Actualidade

O assassínio de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un, "se confirmado", ilustra "a brutalidade e a natureza desumana do regime" de Pyongyang, declarou hoje o Presidente interino da Coreia do Sul, Hwang Kyo-Ahn.

"Se confirmado, o assassínio de Kim Jong-Nam será um exemplo que demonstra a brutalidade e a natureza desumana do regime da Coreia do Norte", afirmou Hwang Kyo-Ahn durante uma reunião com os seus principais conselheiros de segurança a propósito do suposto assassínio de Kim Jong-nam na Malásia.

Segundo os 'media' sul-coreanos, Kim Jong-nam, que estaria a aguardar um voo com destino a Macau, foi envenenado na segunda-feira por duas mulheres no aeroporto internacional de Kuala Lumpur.