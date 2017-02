Actualidade

O gigante tecnológico japonês Toshiba 'afundava' hoje nas primeiras transações na sessão da bolsa de Tóquio depois do anúncio, na véspera, de uma estimativa de prejuízos milionários no atual exercício e da demissão do seu presidente, Shigenori Shiga.

Depois de uma hora e um quarto de negociações na praça financeira de Tóquio, as ações da histórica empresa com sede na capital nipónica estavam a cair mais de 12%, cotando-se em 201,7 ienes (1,66 euros), um cenário que contrastava com os ganhos generalizados na bolsa japonesa devido à depreciação da divisa local.

Os investidores reagiram assim à delicada situação financeira que a Toshiba atravessa devido à desvalorização do seu negócio de energia nuclear nos Estados Unidos - a Westinghouse Electric - por causa da sua aquisição, no final de 2015, da construtora CB&I Stone & Webster.