Actualidade

A Coreia do Sul confirmou hoje que o meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, foi assassinado na Malásia.

"O nosso governo tem a certeza de que o homem assassinado é Kim Jong-Nam", afirmou Chung Joon-Hee, porta-voz do Ministério da Unificação de Seul.

Segundo noticiaram na terça-feira os 'media' sul-coreanos, Kim Jong-nam, que estaria a aguardar um voo para Macau, foi envenenado na segunda-feira por duas mulheres, não identificadas, no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, acabando por sucumbir a caminho do hospital.