Actualidade

A eurodeputada basca Izaskun Bilbao Barandica lidera a missão de observação eleitoral (MOE) que a União Europeia terá em Timor-Leste para acompanhar as presidenciais de 20 de março e as legislativas de julho, informou a Ação Externa europeia.

"Tenho a honra de liderar a MOE da UE a Timor-Leste e confio que todas as partes interessadas contribuirão para assegurar que as próximas eleições consolidarão ainda mais o historial do país em termos de eleições com boas práticas, credíveis e pacíficas", refere Barandica, citada num comunicado da Ação Externa da União Europeia.

Uma equipa avançada de sete analistas eleitorais da UE está em Timor-Leste desde domingo passado, permanecendo no país até à conclusão do processo eleitoral e à preparação de um relatório final abrangente.