O Tribunal de Recurso de Timor-Leste validou as oito candidaturas às presidenciais de 20 de março e realiza na quinta-feira o sorteio para a distribuição dos nomes no boletim de voto, disse à Lusa fonte da instituição.

As candidaturas - menos cinco do que as apresentadas às eleições presidenciais de 2012 - foram submetidas no Tribunal de Recurso entre 23 de janeiro e 05 de fevereiro, último dia do prazo previsto no calendário eleitoral aprovado para o voto de 20 de maio.

José Neves, ex-comissário da Comissão Anticorrupção (CAC), foi o primeiro a apresentar a sua candidatura ao tribunal (a 23 de janeiro), seguindo-se dois dias depois Amorim Vieira, um timorense que viveu na Escócia e que chegou a ser militante do Scottish National Party em East Killbridge.