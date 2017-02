Actualidade

Um espanhol vive há 11 dias no aeroporto El Dorado de Bogotá, à espera de conseguir um bilhete de avião que lhe permita regressar a Barcelona e fugir de um suposto antigo paramilitar que, segundo alega, o ameaçou de morte.

"Estamos no aeroporto por [uma questão de] segurança. As ameaças de morte que recebíamos eram já demasiado graves", afirmou David de la Puente, de 41 anos, em declarações à agência noticiosa espanhola Efe, perto da sala de orações do terminal aéreo, onde se encontra, com a sua companheira colombiana.

O casal, que se instalou num corredor pouco movimentado do terminal de partidas do aeroporto El Dorado, onde mantas e um computador são as únicas posses visíveis, não facultou, contudo, detalhes sobre os motivos pelos quais terá sido alvo de ameaças.