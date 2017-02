Actualidade

Oito pessoas morreram num ataque à faca no Xinjiang, região do noroeste da China onde ocorrem frequentemente conflitos étnicos entre a minoria muçulmana uigur e a maioria han, predominante em cargos de poder político e empresarial regional.

Segundo o comunicado difundido através do 'site' oficial do governo local, o ataque ocorreu na terça-feira no condado de Pishan, sul do Xinjiang.

Cinco pessoas morreram devido aos ferimentos, enquanto as restantes foram hospitalizadas.