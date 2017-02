Actualidade

As Forças Armadas das Filipinas desaconselharam hoje o pagamento do resgate pedido para a libertação de um cidadão alemão, sequestrado pelos extremistas do Abu Sayyaf que ameaçaram decapitá-lo no final deste mês.

A organização terrorista difundiu um vídeo na terça-feira em que o próprio Juergen Kantner, de 70 anos, comunica ao governo alemão que será decapitado a 26 de fevereiro caso não sejam pagos aos seus raptores 30 milhões de pesos filipinos (566.000 euros).

O pagamento do resgate significaria o encaixe de uma avultada verba que permitiria ao Abu Sayyaf reforçar a sua capacidade militar e comprar o apoio das comunidades nas quais se esconde na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, declarou o coronel Edgard Arevalo, porta-voz do Exército, à agência de notícias PNA.