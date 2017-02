Actualidade

O filme "Colo", de Teresa Villaverde, estreia-se hoje, no festival de Berlim, tendo a realizadora contado à Lusa que escreveu, produziu e realizou esta obra, num contexto português de baixos orçamentos, mas com uma "total liberdade artística".

O filme, cuja estreia mundial no festival vai contar com a presença do ministro da Cultura, na assistência, é exibido no contexto da maior participação de sempre do cinema português naquele evento, com quatro curtas-metragens a competir pelo Urso de Ouro e outras produções e coproduções noutros programas.

"O facto de estarem tantos filmes em Berlim e ser uma coisa recorrente [com o cinema português] é uma coisa raríssima [noutras cinematografias]. (...) É inquietante que as pessoas não tenham essa ideia, mas é extraordinário que isso aconteça", elogiou a realizadora.