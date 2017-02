Actualidade

O músico Ângelo Freire apresenta-se hoje, pela primeira vez a solo, no grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, tendo como convidados, os fadistas Ana Moura e Carlos do Carmo.

Em declarações à agência Lusa, o guitarrista afirmou que vai procurar "mostrar outras respirações da guitarra portuguesa" e "contar um pouco" da sua história artística.

"Vou apresentar um concerto em que conto um pouco a minha história, o meu crescimento enquanto músico, enquanto fadista, e, por outro lado, levar a guitarra portuguesa para outro universo, um pouco afastado da linguagem tradicional do fado", afirmou Ângelo Freire, que realçou as potencialidades da guitarra portuguesa, "nos últimos tempos muito associada apenas ao acompanhamento do fado".