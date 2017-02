Actualidade

A coroação de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima na Catedral de Westminster, em Inglaterra, no sábado, pode levar a uma maior difusão da mensagem naquele país, disse hoje o Apostolado Mundial de Fátima.

"Abre-se uma porta para que na própria sociedade e no seio da Igreja haja uma maior abertura" à mensagem de Fátima, disse à agência Lusa o diretor do secretariado internacional do Apostolado Mundial, Nuno Prazeres, recordando que Fátima não tem uma presença muito forte em Inglaterra.

No sábado, o arcebispo de Westminster, Vincent Nichols, preside à coroação de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, no âmbito da celebração do centenário das Aparições.