A empresa farmacêutica Bluepharma vai investir 15 milhões de euros na construção de uma nova unidade industrial em Coimbra, junto às atuais instalações, projeto que vai criar uma centena de postos de trabalho, anunciou hoje a administração.

O novo edifício vai ser construído num terreno de 23 mil metros quadrados e deverá estar concluído dentro de três anos, disse à agência Lusa o presidente Paulo Barradas Rebelo.

"Este investimento é o corolário do que temos vindo a fazer e do crescimento que temos registado", salientou o responsável do grupo.