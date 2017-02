Actualidade

As empresas Sapec Química, Boat Center e Sopac, da zona industrial da Mitrena, Setúbal, suspenderam a atividade hoje por aconselhamento da Proteção Civil, devido à coluna de fumo provocada ainda pelo incêndio no armazém da Sapec Agro.

"Devido a uma mudança de direção do vento, que começou a soprar de norte, aconselhamos estas três empresas a suspenderem a atividade, pelo menos durante a manhã, uma vez que só com a subida da temperatura ambiente a coluna de fumo terá tendência para subir e se dissipar com maior facilidade" disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, Paulo Lamego.

O comandante dos Sapadores de Setúbal disse ainda à Lusa que uma área de cerca de 60 metros do armazém onde ocorreu o incêndio já foi coberta com areia, sendo esta a melhor forma de extinguir o incêndio, que deflagrou na terça-feira.