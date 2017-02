Actualidade

O Tribunal de Contas criticou hoje o desempenho do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas nas avaliações que visam otimizar a afetação de recursos de alguns fundos da área ambiental, assim como a sua baixa execução.

O Tribunal de Contas analisou a ação do Fundo Florestal Permanente (FFP), do Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB) e Fundo do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (FAHBS) enquanto instrumentos financeiros do Estado para apoio à gestão florestal sustentável, à conservação do ambiente e da biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável.

Debruçou-se também sobre os recursos afetos à concessão dos apoios e a legalidade e regularidade das suas operações.