A Câmara de Viseu quer transformar o parque da Radial de Santiago numa "grande zona de lazer familiar", onde será investido quase meio milhão de euros, anunciou hoje o presidente daquela autarquia, Almeida Henriques.

Criado pela Viseu Polis há cerca de dez anos com o objetivo de ser o recinto da feira semanal, este espaço beneficiará de uma obra de requalificação e alargamento que vai unir as duas margens do Rio Pavia.

"A vocação deste parque ambiental, de lazer familiar e de prática física ao ar livre será finalmente concretizada", afirmou o autarca.