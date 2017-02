Actualidade

Os independentistas das Forças Armadas de Cabinda (FAC) voltaram a hoje a reivindicar ataques mortais a militares angolanos e advertiram os partidos políticos de Angola para não fazerem campanha para as próximas eleições gerais naquele território.

Num "comunicado de guerra" enviado hoje às redações e assinado pelo 'tenente-general' Alfonso Nzau, o segundo do género em dois dias consecutivos, os independentistas de Cabinda afirmam que "multiplicaram os ataques nos últimos dias, na região do Necuto, contra as forças do exército angolano [FAA - Forças Armadas Angolanas]".

Não foi possível confirmar estas informações junto das autoridades angolanas, mas de acordo com o comunicado da Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC), os últimos ataques aconteceram esta terça-feira.