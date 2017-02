Actualidade

A Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção do maestro Pedro Neves, estreia no próximo fim de semana, em Almada, o Concerto para violoncelo e orquestra, de Luís Tinoco, sendo solista o violoncelista Filipe Quaresma.

A peça é uma encomenda do Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), que escolheu, no ano passado, Luís Tinoco como "compositor residente do teatro, durante dois anos [2016/2018]".

A peça de Tinoco faz parte de um programa que inclui a abertura da ópera cómica "L'hôtellerie portugaise", de Luigi Cherubini, e a Sinfonia n.º 3 em lá menor, de Felix Mendelssohn, que é apresentado no sábado, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, e no domingo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.