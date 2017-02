Actualidade

O Governo da Madeira informou hoje que foi aprovada uma resolução que autoriza a celebração de um contrato de suprimentos com a Empresa Jornal da Madeira até 262.500 euros, destinados aos últimos acordos de rescisão com trabalhadores.

A resolução do Conselho do Governo, aprovada na reunião da passada quinta-feira do executivo, "prevê que não seja utilizado todo o valor inscrito no orçamento [da região para 2017], mas apenas um montante até 262.500 euros", pode ler-se na nota divulgada pela Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus da Madeira.

O montante do contrato de suprimentos vai "depender das verbas que tenham de ser despendidas nos últimos acordos de rescisão amigáveis, a verificar-se nesta última semana, antes do término do período de apresentação de proposta para compra do título".