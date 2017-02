Actualidade

O filme "Máscara de aço contra abismo azul", de Paulo Rocha (1935-2012), sobre o artista plástico Amadeo de Souza-Cardoso, vai ser exibido a partir de quinta-feira, durante uma semana, no Cinema Ideal, em Lisboa.

De acordo com a Midas Filmes, a longa-metragem, realizada em 1988, será exibida entre quinta-feira e quarta-feira, dia 22 de fevereiro, diariamente, às 19:45.

"Tentei filmar esse período da sua pintura com um estilo diferente, como se a câmara fosse um pincel na mão do próprio Amadeo, com a suas cores e as suas formas", escreveu o cineasta Paulo Rocha, sobre o documentário, num texto citado pela Midas.