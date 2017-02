Actualidade

O Instituto Açoriano de Cultura (IAC) editou em livro o diário de uma viagem do tenente-coronel José Agostinho, que se destacou como meteorologista e sucedeu a Afonso Chaves no Serviço Meteorológico dos Açores, foi hoje anunciado.

"Esta obra acaba por ser resultado de uma feliz descoberta que o professor Carlos Riley, da Universidade dos Açores, conseguiu pesquisar no infinito espólio da Biblioteca e do Arquivo Regional de Angra do Heroísmo", declarou à agência Lusa o presidente do IAC, Paulo Raimundo.

O livro, "José Agostinho - Diário de Viagem. Itália e Áustria Agosto-Setembro, 1937", de 126 páginas e com uma edição de mil exemplares, conta com textos de enquadramento de José Guilherme Reis Leite e notas críticas de Cátia Benedetti e Carlos Guilherme Riley, professores da Universidade dos Açores.