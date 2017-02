Actualidade

O presidente do INEM reconheceu hoje o aumento do tempo de atendimento das chamadas de emergência, justificando-o com o aumento do número de pedidos de socorro e a diminuição dos recursos humanos, mas garantiu que a situação já melhorou.

Luís Meira falava aos deputados na Comissão Parlamentar de Saúde, onde está a ser ouvido sobre os reais tempos de resposta às chamadas de emergência que chegam ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Dados do instituto indicam que em 2016 foram atendidas nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM 1.370.348 chamadas, com uma média de 3.744 por dia. O tempo médio de atendimento aumentou de 14 segundos em 2014 para 17 segundos em 2015 e 18 segundos em 2016.