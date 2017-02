Actualidade

O Presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, afirmou hoje que nunca teve "guarda-costas", refutando assim a acusação de que é alvo no âmbito do "Processo Fénix".

No início do julgamento, em Guimarães, Pinto da Costa disse que algumas vezes se fazia acompanhar de elementos da empresa de segurança SPDE apenas para evitar ser "asfixiado" pelo "carinho" dos adeptos.

"Era preciso criar um espaço de segurança para evitar que as pessoas caíssem em cima de mim", afirmou.