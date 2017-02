Actualidade

O Atlântico Norte deverá sofrer um forte arrefecimento durante este século, mais rápido do que previam os modelos informáticos existentes, segundo um estudo publicado hoje.

Num trabalho publicado na revista Nature Communications, refere-se que "a possibilidade de um arrefecimento rápido do Atlântico Norte durante o século XXI está próxima dos 50 por cento".

Com as mudanças nas correntes marítimas, incluindo a Corrente do Golfo, que tempera o clima entre a costa do estado norte-americano da Florida e as costas europeias, poderá ocorrer "uma perturbação climática sem precedentes", dizem os investigadores das universidades de Bordéus, em França, e de Southampton, no Reino Unido.