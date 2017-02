Actualidade

Seis homens foram detidos por posse, divulgação e partilha de pornografia de menores, recorrendo a programas específicos de partilha de ficheiros de imagem e vídeo, onde são exibidas crianças vítimas de abuso sexual, informou hoje a PJ.

Segundo a PJ, os seis homens foram detidos durante uma operação, efetuada na terça-feira, de combate à pornografia de menores na internet, cumprindo nove mandados de busca em várias zonas do país.

Durante as buscas foi apreendido o material informático relacionado com os delitos, continuando as diligências para se apurar a extensão da atividade e conexões criminosas do caso.