OE2016

O Bloco de Esquerda e o PCP criticaram hoje que o Governo vá além da meta do défice definida pela Comissão Europeia, defendendo que a diferença significaria centenas de milhões de euros que poderiam ser aplicados nos serviços públicos.

Na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa na manhã de hoje, o ministro das Finanças, Mário Centeno, assegurou que o défice orçamental de 2016 não será superior a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), abaixo da meta de 2,5% definida por Bruxelas aquando do encerramento do processo de sanções.

No entanto, os parceiros do Governo no parlamento, PCP e Bloco de Esquerda (BE), não viram com bons olhos a decisão do executivo em "ir além do pedido de Bruxelas para a redução do défice".