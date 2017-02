Concurso Festas de Lisboa

Não há sardinha mais bonita do que a minha

A época da sardinha está oficialmente aberta com o lançamento da 7ª edição do Concurso Sardinhas Festas de Lisboa. A EGEAC volta a desafiar a criatividade dos portugueses e convida-os a darem mais alegria às tradicionais festas da capital.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Sob o lema “Faça Você Mesmo”, o concurso deste ano dá largas à imaginação, sem restrições nas técnicas ou nos materiais. No entanto, há dois deveres: originalidade e sustentabilidade. Este ano, a EGEAC destaca o papel da reciclagem e propõe um concurso mais amigo do ambiente. Escamas de cartão e espinha de cristal; cauda de sereia e guelra de pirata; boca de papagaio em cabeça de marujo; barbatana de polipropileno em barriga de algodão; barriga de musseline e escamas de rubi... tudo é possível e permitido, menos os limites para a imaginação. Para participar, deve enviar a sua sardinha através do site das Festas de Lisboa até às 18h00 do dia 15 de março, sendo que as cinco propostas premiadas receberão um prémio no valor de €2.000 e farão parte da campanha de comunicação das Festas de Lisboa’17. Os resultados serão anunciados até ao dia 31 de maio. Recorde-se que nas últimas seis edições, a EGEAC recebeu mais de 35 mil sardinhas, a uma média de quase seis mil por ano.