A Zero considera que o Parlamento Europeu "falhou completamente o primeiro teste" do compromisso para o Acordo de Paris ao aprovar o tratado comercial entre a União Europeia e o Canadá, tirando eficácia ao mercado de carbono.

"O Parlamento Europeu falhou completamente no primeiro teste do seu compromisso com o Acordo de Paris", refere a Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, realçando que "as decisões hoje tomadas manterão o mercado de carbono ineficaz por uma década ou mais".

O Parlamento Europeu aprovou hoje o tratado comercial entre União Europeia e Canadá (CETA), que poderá assim ser aplicado provisoriamente a partir de abril, embora só entre plenamente em vigor após ratificado pelos parlamentos dos 28 Estados-membros.