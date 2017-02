Actualidade

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, garantiu hoje que não existe mais nenhum jogo na mente dos jogadores para além do com o Tondela, reforçando o foco total na partida para a I Liga de futebol.

O FC Porto recebe na sexta-feira o Tondela, na 22.ª jornada do campeonato, antes do jogo com a Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas o técnico dos 'dragões' esclareceu que os jogadores apenas pensam em vencer o jogo da I Liga e colocarem-se na frente do campeonato.

"Não existe outro jogo que não o Tondela. Não existe Juventus até sexta-feira depois do jogo. Temos de vencer, estamos preparados, os jogadores não caem no erro de pensar mais além desse jogo. Não existe mais nada", começou por frisar o treinador em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Tondela.