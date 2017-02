Actualidade

A AAPI - Associação de Ação para Internacionalização vai promover a primeira edição do projeto Leiria Centro Exportador, no dia 17 de março, no Mercado de Sant'Ana, em Leiria, levando representantes de mais de 20 países a esta cidade.

A Câmara de Leiria, que patrocina o evento, refere em nota de imprensa que o impacto da economia da Região Centro no PIB nacional, com um volume de exportações marcadamente superior às suas importações e com taxas de cobertura na ordem dos 125% faz de Leiria um centro de excelência para a concretização da primeira edição do projeto "Leiria Centro Exportador".

A iniciativa, que se destina sobretudo a empresários, responsáveis de marketing, diretores de exportação, responsáveis comerciais e quadros superiores de empresas vocacionadas para exportação, conta com a presença do ex-vice-primeiro-ministro e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas.