Actualidade

A UNITA, maior partido da oposição angolana, acusou hoje, em Luanda, agentes da Polícia Nacional e autoridades tradicionais de envolvimento, esta semana, no interior de Angola, em atos de intolerância política contra militantes do partido.

A acusação foi feita pelo secretário-geral da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Franco Marcolino Nhany, em conferência de imprensa, que falou em "operação combinada".

Segundo o político, o caso mais recente terá ocorrido, na segunda-feira, no município de Camanongue, província angolana do Moxico, onde a ação terá sido supostamente orientada pelo secretário local do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder), que mandou retirar todos os símbolos da UNITA daquela região.