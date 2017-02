Actualidade

O presidente da Câmara de Penamacor acusou hoje a Quercus de ser incoerente ao apresentar um novo pedido para a proibição da caça na Reserva Natural da Serra Malcata (RNSM).

"Reunimos com a estrutura distrital da Quercus, numa reunião longa e que terá esclarecido todos os aspetos relativos ao plano de exploração cinegética, àquilo que é previsto fazer e à interligação com os planos de reintrodução do lince ibérico. No final, o responsável da Quercus no distrito mostrou-se bastante agradado com o plano que nós tínhamos e por isso é que fico completamente estupefacto com esta nova tomada de posição", afirmou António Luís Beites.

O autarca falava no final da reunião de executivo realizada hoje e já depois de ter sido questionado pelos vereadores da oposição, que reiteraram a necessidade de se esclarecer esta associação ambientalista e os grupos parlamentares na Assembleia da República relativamente às razões que levam todo o executivo a concordar com a importância de reintroduzir a caça na RNSM.