Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) defende que Macau deve fazer projeções a longo prazo para poder melhor alocar os recursos financeiros, em particular no que diz respeito às futuras obrigações com a segurança social.

"Apesar de não ser uma preocupação urgente, as autoridades devem estabelecer projeções a longo prazo para melhor compreender a quantidade de recursos fiscais contabilizados, em particular, no que diz respeito às futuras obrigações com pensões", defende o FMI, num relatório divulgado na terça-feira.

Traçar projeções orçamentais, a longo prazo, que levem em conta os gastos futuros com as pensões é uma das recomendações da instituição com sede em Washington, segundo a qual, "apesar das atuais grandes 'almofadas' financeiras, a pressão de longo prazo da despesa para com as pensões necessita de um quadro orçamental a médio prazo".