Actualidade

Os Serviços de Saúde de Macau apresentaram hoje uma proposta que permite continuar a fumar nos casinos, que na prática representa um recuo na política de tolerância zero do Governo.

A proposta dos Serviços de Serviços de Saúde surge dois dias depois de as seis operadoras de jogo terem sugerido a manutenção de salas de fumo, argumentando que tal tinha o apoio da maioria dos trabalhadores dos casinos.

Com a alteração proposta, as salas VIP - o único espaço onde atualmente é permitido fumar livremente no interior dos casinos - passam a ter salas de fumo, à semelhança do que já existe na zona de jogo de massas.