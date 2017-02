Actualidade

A ministra da Justiça esclareceu hoje, no final de uma audição parlamentar, que o Governo está disponível para rever o regulamento das custas judiciais, mas agora, por questões orçamentais, uma redução do valor das mesmas não é hipótese.

"O Governo tem em aberto todas as hipóteses, mas a redução das custas não é hipótese que esteja a trabalhar no imediato. Qualquer alteração passa necessariamente por uma análise do sistema de acesso ao direito, que envolve a informação jurídica, patrocínio judiciário, as custas e outras componentes mais indiretas, nomeadamente o apoio às vítimas", disse Francisca Van Dunem.

A ministra da Justiça esteve hoje numa audição regimental na comissão parlamentar de Direitos, Liberdade e Garantias, onde um dos temas discutidos por todos os partidos foi as possíveis alterações ao regime das custas judiciárias, assunto que será quinta-feira debatido em plenário.