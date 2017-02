Actualidade

O diretor de uma rádio na República Dominicana e um dos seus jornalistas foram mortos na terça-feira a tiro por um desconhecido, em pela emissão transmitida em vídeo na internet, informou hoje a polícia.

"De momento há dois mortos e uma pessoa ferida", indicou o coronel William Alcantara, porta-voz da polícia nacional em San Pedro de Macorís, cidade situada 61 quilómetros a leste da capital, Santo Domingo.

As vítimas são Leónidas Martínez, jornalista e diretor da rádio 103.5 FM e Luis Manuel Medina, comentador do programa de atualidades "Milenio caliente". A secretária da estação, Dayana Garcia, ficou ferida no ataque.