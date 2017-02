Actualidade

Concentrações do poluente dióxido de enxofre acima do habitual, devido ao incêndio numa fábrica, em Setúbal, chegaram até ao Porto, mas os níveis estão a voltar ao normal, disse hoje uma investigadora.

"Verificou-se que, em determinadas horas, após o início do incêndio nas instalações da Sapec foram registados níveis bastante mais elevados que aqueles considerados normais em várias estações" de medição da qualidade do ar, explicou à agência Lusa Joana Monjardino.

A cientista do departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova apontou que esses aumentos de concentrações "ocorreram em localidades sucessivamente mais afastadas da origem e chegaram até à região norte, em Alverca, na Chamusca, em Ílhavo até em estações da região do Porto".