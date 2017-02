Actualidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um novo alerta sobre os riscos de contaminação por febre-amarela no Brasil, onde se registou uma evolução da doença antes do Carnaval, que se celebra de 24 a 28 de fevereiro.

Segundo a instituição, a "transmissão do vírus da febre-amarela continua a expandir-se para a costa atlântica do Brasil em áreas não consideradas em risco de transmissão antes da revisão da avaliação de risco, publicada de 27 de janeiro", que agora inclui também cidades do estado da Baía.

No Espírito Santo, estado brasileiro onde a doença foi detetada primeiramente em macacos, existe risco de transmissão da febre-amarela em todos os municípios, com exceção da área urbana da capital, Vitória.