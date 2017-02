Actualidade

"Onde nascer" é o nome de um diretório online nacional com todos os hospitais e profissionais que realizam partos em Portugal e que pretende ajudar os casais a fazerem uma escolha informada do local onde vai nascer o filho.

O "Birth Advisor - Onde Nascer" foi criado pela Associação Portuguesa pela Defesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto (APDMGP) para avaliação dos serviços de assistência ao parto em Portugal, disse à agência Lusa a presidente da associação, Sandra do Vale.

"No diretório estão todas as maternidades públicas e privadas do país e todos os profissionais que exercem os partos domiciliares", sendo que "os utilizadores podem dar a sua opinião sobre o serviço que tiveram nessa instituição", explicou Sandra do Vale.