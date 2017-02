OE2016

O primeiro-ministro, António Costa, valorizou hoje a indicação dada pelo ministro das Finanças de que o défice orçamental de 2016 não será superior a 2,1% do PIB, sustentando que 2017 pode ser encarado, também nesta matéria, "com confiança".

O chefe do Governo lembrou que, "hoje mesmo", o ministro Mário Centeno assegurou no parlamento que o défice orçamental de 2016 não será superior a 2,1% do PIB.

"Isto significa um resultado que é mais promissor do que aquilo que era a previsão mais otimista que o Governo apresentou no início de 2016", acentuou Costa.