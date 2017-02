Actualidade

A Quercus apontou hoje três "falhas graves" ligadas às obras de remoção do amianto no edifício da PSP do Palácio da Justiça, Lisboa, tendo denunciado a situação a várias entidades públicas - da saúde, trabalho, polícia e justiça.

Segundo a organização ambientalista Quercus, zonas de trabalho não confinadas e isoladas, proteção inadequada dos trabalhadores e incorreta gestão dos resíduos com amianto constituem as três "falhas graves" pela Quercus à obra - iniciada na segunda-feira - de remoção do amianto do edíficio da PSP do Palácio da Justiça, na rua Marquês da Fronteira, em Lisboa.

Carmen Lima, coordenadora do centro de Informação de Resíduos da Quercus, referiu à agência Lusa que em causa nesta obra no Palácio da Justiça está a remoção de "amianto triável", que se "desfaz mais facilmente" e que apresenta "maior risco", exigindo por isso "requisitos mais apertados" de segurança.