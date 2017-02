Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, elogiou hoje os avanços registados em Portugal nos últimos 40 anos relativamente à igualdade de género, mas salientou que ainda existem desigualdades importantes, nomeadamente ao nível salarial.

"Conseguiu-se ultrapassar determinadas barreiras que eram ancestrais, mas ainda assim sabemos que há desigualdades importantes, por exemplo ao nível salarial, em que nos anos da crise se percebeu que as pessoas mais penalizadas foram mulheres", disse à agência Lusa o professor da Faculdade de Medicina do Porto.

Rui Nunes falava a propósito do ciclo de conferências "Igualdade de Género - Um desafio para a década", do qual é coordenador, que teve início no Porto, em novembro, e que passa por Coimbra no sábado.